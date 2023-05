Napoli: collaborazione tra Nuovo Teatro Sanità e Palazzo Caracciolo con "Do not disturb"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 5 e sabato 6 maggio, torna il format "Do not disturb – Il teatro si fa in albergo", presso l'Hotel Palazzo Caracciolo Napoli - MGallery, con il quale, a partire dal mese di maggio, il Nuovo Teatro Sanità inaugura una nuova collaborazione. Il progetto site specific ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli trova un partner nel Caracciolo Hospitality Group, che offrirà stabilmente le camere del boutique hotel di via Carbonara alle pièce teatrali. Si inizia con l'edizione Reload, riprendendo le stanze segrete dell'ultima rappresentazione. Solo 25 spettatori a sera potranno accedere alle camere per spiare quel che accade quindici minuti prima che misteriosi avventori le lascino. Due, le pièce teatrali: Alberto, scritta da Mario Gelardi, una delicata dedica a Made in Italy di Alberto Sordi, interpretata da Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino – tra i volti più amati dell'acclamata serie tv Mare Fuori – insieme a Mariana Cioppa; e Due Silenzi di Claudio Finelli, con Carlo Di Maro e Francesco Ferrante. Ad accompagnare gli spettatori, nei panni del concierge, sarà Ciro Burzo. La regia dei testi è di Mario Gelardi. (ren)