Napoli: il 12 maggio lancio di "Stem4Sud". Coinvolti più di 10 mila studenti

- Preparare le giovani generazioni a cogliere le opportunita' che vengono dall'innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica. Con quest'obiettivo il 12 maggio prossimo verrà lanciato a Napoli, il progetto Stem4Sud, l'iniziativa promossa da un gruppo di associazioni ed imprese guidata dalla Compagnia dei Figliuoli e dall'Accademia di Gagliato Globale. Il progetto partirà con un'indagine che sarà realizzata su un campione di 10 mila ragazzi tra i 9 e i 15 anni del Mezzogiorno con l'obiettivo di comprendere le ragioni della scarsa preferenza per le materie Stem (Science, Technology, Engineering and Math), ed evidenziare le modalità più efficaci per orientarli e sostenerli in quella direzione. "Abbiamo promosso questo progetto - hanno dichiarato il presidente de La compagnia dei Figliuoli Carmine Esposito e la presidente dell'Accademia di Gagliato Globale Paola Ferrari, entrambi promotori dell'iniziativa - perchè, nonostante la presenza di eccellenti professionalità nel mondo della scuola, i percorsi didattici e formativi attuali non sembrano adeguatamente allineati con la realtà e le prospettive del nuovo quadro economico, con le sfide globali che l'umanità deve affrontare, come la transizione ecologica e i cambiamenti climatici". (segue) (ren)