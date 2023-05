M5s: Fondazione Vassallo, Giuseppe Conte a Teggiano (Sa) lunedì 8 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 8 maggio 2023, Dario Vassallo, già candidato per il Movimento 5 stelle alle elezioni politiche 2022 per il collegio Eboli - Cilento, torna a Teggiano per salutare i cittadini e proseguire il dialogo e il confronto avviato nella campagna elettorale. Ad accompagnare Dario Vassallo, il Leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in risposta all'invito pubblico rivolto al Presidente dal gruppo di amici di Teggiano lo scorso settembre. "L'incontro avrà luogo alle ore 19.00 presso la sala parrocchiale 'Pier Giorgio Frassati', in Via Oronzo Calderola Teggiano (Salerno). Dopo l'incontro "gli amici di Teggiano" hanno organizzato una cena con il presidente Giuseppe Conte, che si terrà presso Hotel la Marchesina in via Macchiaroli Teggiano (Sa) alle ore 2030". A dirlo è il presidente della Fondazione Angelo Vassallo sindaco Pescatore, Dario Vassallo. "La campagna elettorale che abbiamo condotto per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stata una bella esperienza, perché ho toccato con mano la 'bellezza' della gente. Il presidente Giuseppe Conte mi aveva dato la possibilità di candidarmi in qualsiasi collegio, ma io ho scelto questo per un motivo preciso. Scardinare il Sistema Cilento", ha affermato Dario Vassallo. (segue) (ren)