M5s: Fondazione Vassallo, Giuseppe Conte a Teggiano (Sa) lunedì 8 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se mi fossi candidato nel Collegio di Napoli - ha aggiunto Vassallo - sarei stato eletto, ma io non cercavo l'elezione, cercavo altro. Durante la campagna elettorale ho conosciuto persone meravigliose, in gamba, consiglieri comunali e attivisti preparati che vivono e conoscono bene il territorio e mi hanno fatto riscoprire e apprezzare ancora di più la sua straordinaria ricchezza. Ho speso in totale 1.770,00 euro per questa avventura e abbiamo ottenuto ben 31.278 voti. Tutti voti di gente onesta che merita di essere ringraziata. È il bagaglio umano che mi porto dietro che mi fa capire di essere stato dalla parte giusta. Abbiamo ottenuto un risultato enorme anche se abbiamo perso l'uninominale. Bisogna rilanciare da qui, dalla nostra terra terra, che viviamo e che non abbiamo mai abbandonato. I legami sviluppati sono la fortuna più grande per un uomo. Non abbiamo vinto un collegio, ma abbiamo sedimentato legami veri, reali, combattendo fianco a fianco con le persone per il bene comune", ha concluso Vassallo. (ren)