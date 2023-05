Napoli: Acampora (Pd), su trasporti rischio isolamento Zona Ospedaliera, Colli Aminei e Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona ospedaliera, i Colli Aminei e Capodimonte sono tre aree strategiche per Napoli. Dovrebbero essere al centro dei flussi turistici ma prima ancora di quelli quotidiani di tanti cittadini, eppure c'è un rischio isolamento che l'amministrazione deve affrontare e risolvere", così Gennaro Acampora capogruppo Pd al Comune di Napoli. "Il caso più eloquente ed urgente è quello della linea 204 - ha spiegato Acampora - l'unica che al momento collega la zona ospedaliera con il centro città. Sono tantissimi i cittadini della zona ospedaliera e dei Colli Aminei che si lamentano del nuovo percorso, introdotto di recente e con meno fermate. Ho inviato una nota urgente all' Anm perché la tratta eviti di fermarsi all'altezza del Museo Nazionale, raggiungendo almeno la Questura e la sede centrale delle Poste in Piazza Matteotti". Sul punto Acampora ha aggiunto di aver chiesto all’azienda di :“rispettare quanto prima gli impegni assunti con la precedente amministrazione dopo la creazione del filobus, ovvero almeno sette vetture in contemporanea sulla linea per migliorarne il servizio". "La situazione, in ogni caso, è resa più complessa da altre lacune che vanno sanate - ha puntualizzato Acampora - bisogna potenziare la navetta C65 che collega la stazione metro dei Colli Aminei con Capodimonte; bisogna immaginare di ripristinare la C63 che collegava i Colli Aminei con via Ponti Rossi; bisogna introdurre un'altra navetta che faciliti gli spostamenti tra la zona di Capodimonte con la stazione metro del Frullone. Sono proposte precise, puntuali e concrete, contiamo su una risposta di buon senso", ha concluso Acampora.(ren)