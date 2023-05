Napoli: il 12 maggio lancio di "Stem4Sud". Coinvolti più di 10 mila studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud d'Italia - hanno proseguito il presidente de La compagnia dei Figliuoli Carmine Esposito e la presidente dell'Accademia di Gagliato Globale Paola Ferrari - in particolare, ma tutto il paese, rischia di perdere un'opportunità storica di crescita e sviluppo a causa della 'Stem poverty' dilagante tra i giovani – in media, solo 5 ragazzi su 10 scelgono materie Stem per gli studi secondari, e solo 1 ragazza su 10. Questo mismatch va corretto, se si ha a cuore di invertire i trend storici di disoccupazione e arretramento economico, e il disallineamento di domanda e offerta di lavoro. Da qui l'idea di coinvolgere in un progetto a lungo termine tutta la filiera degli stakeholders: scuole, insegnanti, famiglie, associazioni e aziende, per esaminare le ragioni di questo disequilibrio, e per correggerlo. Punto di partenza e protagonisti del progetto saranno i ragazzi e le ragazze in eta' scolare. Stem4Sud intende rivolgersi direttamente a loro per capire le ragioni della scarsa preferenza per le materie Stem". (ren)