© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Il prefetto di Napoli Claudio Palomba presiede una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per i soli operatori interessati ad un girotavolo, appuntamento alle ore 8.45 nel cortile della Prefettura. Al termine della riunione di comitato, alle ore 10.45 circa, si terrà un incontro con la stampa. Napoli, piazza del Plebiscito (ore 9.00). (ren)