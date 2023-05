Cinema: al via a Napoli il festival internazionale d'animazione per bambini e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema d'animazione per bambini e ragazzi approda a Napoli per il festival internazionale "Catch the moon", che dal 2 al 6 maggio propone un percorso con 53 i cortometraggi in concorso, selezionati da una rosa di circa 1000 proposte e provenienti da 19 Paesi differenti, dall'Iran all'India, dal Canada agli Stati Uniti, con una nutrita rappresentanza del meglio del made in Italy. Concorrono in due categorie (una dedicata ai professionisti e una agli allievi delle scuole di cinema di animazione). A valutarli una giuria tecnica e una composta da oltre 500 studenti di alcune delle scuole di Napoli, i film saranno proiettati nel corso del festival. Primo festival italiano dedicato all'animazione per i ragazzi, "Catch the moon", organizzato dall'associazione Gioco Immagine e Parole con Atalante, Cineteca Milano, Art33, Ad Alta Voce e in collaborazione con il Comune di Napoli, con la direzione artistica di Luigi Iovane, propone anche una no-stop di incontri, dibattiti e performance, concentrate in particolare nella zona est di Napoli: le location sono l'auditorium del Liceo Calamandrei e la sede di Art33, in via Bernardino Martirano. (segue) (ren)