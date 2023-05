Cinema: al via a Napoli il festival internazionale d'animazione per bambini e ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inizia martedì 2 maggio con l'inaugurazione di una mostra di manifesti del cinema di animazione (dalla collezione di Bruno Alberto, ore 18), in programma anche la proiezione dei cortometraggi di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini con protagonista Pulcinella e del film "Più anguille che noi", realizzato dagli studenti delle scuole di Napoli con il disegnatore Ahmed Ben Nessib (3 maggio) e uno spettacolo di sand art con Andrea Arena, al ritmo delle grandi colonne sonore del cinema (4 maggio, 11.30, auditorium istituto Calamandrei). Previste masterclass per ragazzi e per adulti con Beatrice Pucci, animatrice e designer, Michele Bernardi, regista e animatore, e con il sound designer Stefano Sasso. Venerdì 5 maggio alle 18 un talk sul futuro del cinema di animazione in Campania con Francesco Izzo, docente di economia all'università Vanvitelli, lo sceneggiatore e regista Giovanni Calvino e la produttrice Stefania Iannella. Sabato 6 dalle 10 alle 13 la proiezione, nella sede di Art33, dei film vincitori. (ren)