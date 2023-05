Napoli: proseguono gli interventi per "Quartiere Pulito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi in programma per Quartiere Pulito. Stamattina, anche se con il maltempo, sono stati effettuati diserbo, spazzamento meccanizzato e lavaggio nelle strade di via Nicolardi lato sinistro (Municipalità 3) e via Botteghelle (Municipalità 6). L'intervento è coordinato dall'assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all'Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con Asia, Polizia Municipale e le Municipalità. (ren)