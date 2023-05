Campania: si riunisce domani la commissione Aree Interne del consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Speciale “Aree Interne”, presieduta da Michele Cammarano (M5S), si riunirà domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 10.30 nella Sala “Caduti di Nassiriya” della sede del consiglio regionale della Campania per l’approvazione del Protocollo di Intesa con “Coldiretti Campania” al fine di condividere strategie per lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nei territori delle aree interne, nonché per le attività di orientamento delle politiche regionali, nell’ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune (Pac). (Ren)