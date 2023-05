Calcio: Silvestro (FI), appello a tifosi Napoli. Sia festa pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in attesa da troppo tempo di poter festeggiare il terzo scudetto del Napoli, ma questo non significa farlo con la violenza e senza rispettare gli altri, come è accaduto domenica scorsa in città ed in particolare fuori lo stadio con decine di macchine devastate. Non possiamo definire tifosi chi commette questi vergognosi atti di vandalismo. Il nostro appello va a tutti i tifosi, cittadini e simpatizzanti che nelle prossime ore affolleranno la città per festeggiare il tanto atteso terzo scudetto. Facciamolo rispettando gli altri e sarà una vittoria ancora più grande". Lo hanno dichiarato il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia ed i consiglieri di Forza Italia della prima municipalità di Napoli Mimmo Addattilo e Ilaria Mele. (ren)