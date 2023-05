© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire il regolare svolgimento delle riprese cinematografiche della serie Tv "Inganno", è stata sospesa la sosta nei dieci stalli riservati a motorini e ciclomotori in Via Riviera di Chiaia angolo Via Calabritto, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di domani 3 maggio. (ren)