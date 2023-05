Balneari: Federbalneari, governo ci convochi al più presto per iniziare mappatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federbalneari chiede al governo di essere convocato il prima possibile per la mappatura delle spiagge. “È la prima iniziativa in Italia sotto il profilo giuridico e di analisi del contesto normativo concessorio italiano, dopo la recente sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia Europea. Ora attendiamo che il governo ci convochi al più presto a Palazzo Chigi per fare il punto al tavolo interministeriale e stabilire come procedere sulla mappatura”, ha dichiarato Marco Maurelli, presidente di Federbalneari Italia in occasione del convegno - Il futuro delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative alla luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali-, svoltosi il 27 aprile e organizzato dal Comune di Massa Lubrense insieme a Federbalneari Campania. “L'amministrazione comunale si è resa disponibile ad aprire un tavolo di confronto permanente con gli operatori del settore balneare tramite la nostra associazione” ha affermato Domenico Ciccarelli, presidente di Federbalneari Campania relatore al convegno, secondo il quale “c'è stato un forte interesse da parte degli operatori del settore che hanno partecipato all'evento di Massa Lubrense. Invitiamo tutti gli imprenditori ad intraprendere azioni utili per non arrivare impreparati, qualora si prefigurassero procedure pubbliche comparative, in seguito alla mappatura delle risorse” precisa Ciccarelli. “Ho apprezzato molto il contributo interpretativo del contesto normativo, raccolto dai magistrati del Tar Campania Di Martino e dal presidente del tribunale di Torre Annunziata Aghina, ma condivido la preoccupazione di FederBalneari Campania che ha spronato i numerosi concessionari presenti a programmare e pianificare il proprio futuro. Bene infatti il coinvolgimento della Regione Campania e del Comune di Massa Lubrense con sindaco ed assessori” ha aggiunto in conclusione Maurelli, presidente di Federbalneari Italia. (Com)