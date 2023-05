Campania: Fto, agenzie viaggi in bando Regione per occupazione nel turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha corretto il tiro e, su nostro input, ha doverosamente inserito agenzie di viaggi e tour operator nel bando da 16 milioni di euro per contrastare le crisi occupazionali e favorire le assunzioni nel settore turismo". Lo ha comunicato Crescenzo Rossi, referente Campania per la Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio. "Non possiamo che esserne lieti e ringraziare la giunta per la sensibilità dimostrata", ha aggiunto Rossi. "Sfrutteremo lo strumento messo a disposizione dalla Regione per rafforzare e riqualificare la nostra forza lavoro in questa importante fase di rilancio dell'offerta turistica", ha concluso Rossi. (ren)