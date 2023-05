Istat: esportazioni extra-Ue in calo del 4,6 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue-27, una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, molto più ampia per le importazioni (-12,9 per cento) rispetto alle esportazioni (-4,6 per cento). Lo rende noto l'Istat. La diminuzione su base mensile dell’export è spiegata soprattutto dal calo delle vendite di beni di consumo non durevoli (-11,9 per cento). In forte contrazione le esportazioni di energia (-27,0 per cento) mentre aumentano quelle di beni di consumo durevoli (+2,7 per cento) e, in misura contenuta, di beni strumentali (+0,7 per cento) e beni intermedi (+0,3 per cento). Dal lato dell’import, si rilevano ampie diminuzioni congiunturali per tutti i raggruppamenti. "A marzo, dopo due mesi di crescita, l’export verso i paesi extra Ue27 segna una riduzione su base mensile dovuta principalmente alla contrazione delle vendite di beni di consumo non durevoli. L’import, in calo da settembre dello scorso anno - sottolinea l'Istat - registra un’ulteriore riduzione congiunturale, spiegata per circa due terzi dai minori acquisti di energia e beni intermedi, favorevolmente condizionati dai ribassi dei relativi prezzi. Su base annua, la crescita dell’export rallenta mentre l’import segna una drastica discesa, geograficamente diffusa, cui contribuisce principalmente l’ampia flessione degli acquisti di energia e beni intermedi. Il surplus commerciale con i paesi extra Ue27, sostenuto dal forte avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, è molto ampio (il più elevato da oltre trenta anni)". (segue) (Rin)