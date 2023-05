Comuni: Mit, oltre 2 milioni di euro per demolire 40 abusi edilizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un nuovo decreto per l’assegnazione di ulteriori risorse per il cosiddetto “Fondo Demolizioni”. Anche in questa occasione - fa sapere il Mit - come indicato dall’articolo 1 del decreto stesso, sono risorse destinate ai Comuni. Sono 40 nuovi interventi di smantellamento, ripartiti in sei Regioni (13 in Campania, dieci in Sicilia, sei in Calabria, sei nel Lazio, quattro in Puglia e uno in Lombardia) per un contributo totale di 2.233.899 euro. Il riferimento normativo è relativo all’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 che aveva approvato l’allegato “Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e contributi assegnati – risorse art. 1, comma 26, L. 205/2017”, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il precedente decreto aveva riguardato 19 interventi (12 in Sicilia, uno in Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna e quattro in Puglia). (Rin)