Finanza: Pagliuca (Cnpr), pronti a nuove sfide da affrontare con trasparenza e competenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Nino Mancini (Banca Patrimoni Sella) “alla luce della normalizzazione delle politiche monetarie e della salita dei rendimenti sui mercati obbligazionari impiegare liquidità sul mondo bond non è più esclusivamente un parcheggio. Oggi anche il mondo obbligazionario governativo, ma anche dei titoli societari, esprime rendimenti attraenti. Dopo un decennio nel quale abbiamo visto l’andamento dei mercati azionari e obbligazionari muoversi all’unisono, con il 2023 possiamo di nuovo apprezzare come i vecchi portafogli bilanciati tornino a funzionare, ovvero quando i mercati azionari salgono quelli obbligazionari scendono e viceversa. Questo è dovuto al ritorno di politiche monetarie normalizzate, quindi dalla fine delle politiche monetarie restrittive delle banche centrali adottate in seguito alla grande crisi del 2008”. Fabio Cavazza (Generali Investment) ha sottolineato che “le casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti, accanto all’Inps, oggi costituiscono il primo pilastro della previdenza obbligatoria. Questi enti, a differenza delle gestioni pubbliche, dispongono di riserve patrimoniali estremamente elevate, circa 83 miliardi di euro. Nel 2020 abbiamo assistito al ricorso massiccio di cassa integrazione e perdita di lavoro, questo ha creato squilibrio nei contributi e nei versamenti di 1,3 mld, generando una crisi di sistema. Attualmente lo stato di salute delle Casse in generale è decisamente buono e sostenibile nel lungo periodo, questo ci consente di ragionare su come le casse devono fare i propri investimenti. Attendiamo una più moderata dialettica delle banche centrali europee e di conseguenza anche della FED sui tassi, rimaniamo costruttivi sulla parte governativa del debito europeo mentre rimaniamo su posizioni più prudenti per il comparto azionario americano”. (segue) (ren)