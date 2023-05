Istat: a marzo prezzi alla produzione costruzioni in calo su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo 2023 i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” diminuiscono dello 0,2 per cento su base mensile e crescono del 2,5 per cento su base annua (da +5,2 per cento di febbraio). I prezzi di “Strade e Ferrovie” diminuiscono dello 0,9 per cento in termini congiunturali e crescono del 3,3 per cento in termini tendenziali (era +5,8 per cento il mese precedente). Lo riferisce un report dell’Istat sui prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a marzo 2023. Per le costruzioni, i prezzi si confermano in calo; la flessione congiunturale più ampia per strade è dovuta al ribasso dei costi di alcuni materiali che più che compensa il rincaro dei noli; su base annua, la crescita è in netto rallentamento sia per edifici sia per strade. (Rin)