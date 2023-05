1 maggio: Rastrelli (FdI), da governo segnale di concretezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio oggi, nella giornata del primo maggio, il Governo Meloni ha voluto varare il Decreto Lavoro, un provvedimento che esprime tutta la concretezza di una politica fatta di scelte coraggiose, ed assunzione di responsabilità". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, coordinatore del partito di Giorgia Meloni a Napoli. "Il taglio del cuneo fiscale, che mette più soldi nelle tasche degli italiani, e l'abrogazione dell'assistenzialismo di Stato - ha sottolineato Rastrelli- rappresentano un passo avanti decisivo. In Italia sta cambiando il paradigma di approccio ai temi del lavoro, con un Esecutivo che abbandona l'assistenzialismo di Stato e lavora piuttosto per migliorare i processi economici, dare nuovo slancio alla produzione e aumentare le opportunità di lavoro". Per l'esponente di Fratelli d'Italia, "è necessario accompagnare questo processo di crescita per riscattare e rilanciare l'Italia, curando l'economia, detassando il lavoro e creando circoli virtuosi: a cominciare, proprio da qui, dal Sud, con l'assegno di inclusione per i 'non occupabili' e con lo strumento di attivazione per gli 'occupabili', sostenendo chi non può lavorare, e aiutando chi può farlo ad entrare stabilmente nel mercato del lavoro". (Ren)