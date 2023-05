Primo maggio: Pedicini (Met), il Sud ricordi le vittime della strage di Pietrarsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era il 6 agosto 1863 quando l'Italia registrò i primi morti sul lavoro dal giorno della sua finta unità, in quella che in pochi oggi ricordano come la strage di Pietrarsa". Così l'europarlamentare Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola Pedicini". "Un eccidio in piena regola - ha ricordato Pedicini - compiuto da un intero battaglione di bersaglieri piemontesi che, in assetto di guerra, spararono ad altezza d'uomo e inseguirono con la baionetta innestata gli operai in sciopero contro l'incremento di un'ora di lavoro al giorno (da 10 a 11 ore) e che da mesi non ricevevano un salario. Donne e uomini che avevano contribuito alla crescita della più grande fabbrica siderurgica in Italia. Un polo industriale smantellato un pezzo alla volta, a opera e a beneficio di imprenditori settentrionali". "Oggi abbiamo il dovere di ricordare le vittime di quella strage - ha concluso il segretario del Met - che nessun sindacato ha mai menzionato e di cui non c'è traccia in nessun libro di storia".(Ren)