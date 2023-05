Decreto lavoro: Meloni a sindacati, Cdm non è mancanza rispetto, mi sarei aspettata un "bravi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è una mancanza di rispetto un Cdm il primo maggio per tagliare il costo del lavoro. È un segnale e mi sarei aspettata un 'bravi'". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con i sindacati sul decreto Lavoro. "Era un modo - ha aggiunto - per dire 'ci siamo e ci siamo tutti', una mano tesa, un tentativo di dialogare e di lavorare insieme, perché sul taglio del cuneo fiscale credo che siamo d'accordo". (Rin)