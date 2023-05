Vaticano: Papa, la Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha confermato che i colloqui con la parte russa non si sono mai interrotti, per il tramite dell'ambasciatore presso la Santa Sede, così come ha spiegato che con Kirill continua ad interloquire attraverso il metropolita Antonij. Il Santo Padre ha poi spiegato che la Santa Sede sta lavorando per favorire il ritorno a casa dei bimbi deportati in Russia e ha chiesto attenzione per le donne che con i loro bambini cercano un posto sicuro all'estero: "in questo momento sono aiutate, ma non dobbiamo perdere l'entusiasmo di fare questo, perché se cala l'entusiasmo, queste donne rimangono senza protezione, con il pericolo di cadere nelle mani degli avvoltoi". Infine ha chiesto all'Europa di non lasciare soli Cipro, Malta, l'Italia, Grecia, e Spagna nell'accoglienza dei migranti e ha rassicurato sulla sua salute rispetto all'ultimo ricovero: "E' stata una polmonite, grazie a Dio posso raccontarlo". (Civ)