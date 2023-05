Decreto lavoro: Bombardieri, no bocciatura netta ma mancano risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è una bocciatura netta: ci sono le risorse per il cuneo fiscale ma siamo preoccupati perché questo è previsto fino a dicembre. Ma è una notizia positiva. Le altre non lo sono perché non abbiamo avuto risposte sul rinnovo dei confronti, sul precariato, sulle pensioni, sulla sicurezza sul lavoro e sul reddito di cittadinanza”. Lo ha affermato il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lasciando palazzo Chigi al termine del vertice con il governo sul decreto Lavoro. “Aspettiamo di vedere e di capire perché non è facile fare una discussione su temi così delicati quando ti viene raccontato in cinque minuti un decreto: abbiamo bisogno di un testo scritto”, ha aggiunto ricordando che “oltre al cuneo fiscale, sul resto siamo molto distanti”. (Rin)