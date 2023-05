Campania: 1 maggio. Oliviero, puntare su lavoro stabile e di qualità nel Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro povero e precario è il problema principale del mondo del lavoro soprattutto nel Sud Italia ed esso va affrontato con provvedimenti adeguati e risolutivi per avere lavoro stabile, di qualità e capace davvero di garantire ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. "Il peso reale dell'inflazione ha fortemente impoverito i lavoratori ed i pensionati, la precarietà impedisce ai giovani e particolarmente alle donne di costruire un futuro anche dal punto di vista della famiglia - ha sottolineato Oliviero - ciò colpisce e penalizza soprattutto le regioni meridionali che, non a caso, vedono una fuga di giovani verso altre Regioni e altri Paesi e una ulteriore diminuzione della natalità. Su tutto questo occorre intervenire con provvedimenti davvero efficaci che consentano di creare lavoro e di aumentare le retribuzioni e le pensioni. Dal lavoro nel Sud occorre costruire una strategia per il lavoro in Italia - ha concluso Oliviero - per far si' che la Festa del Lavoro sia davvero la Festa dei Lavoratori". (ren)