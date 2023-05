Rpt - Decreto lavoro: Mef, 4 miliardi per taglio cuneo, aumenti fino a 100 euro al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con correzione alla fonteCirca 4 miliardi di euro vengono destinati, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio. E’ quanto chiarisce il ministero dell’Economia e delle finanze in merito al decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei ministri. Lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3 per cento al 7 per cento per i redditi fino a 25 mila euro mentre viene innalzato dal 2 per cento al 6 per cento per i redditi fino a 35 mila. L’aumento nella busta paga dei dipendenti viene stimato, nel periodo luglio-dicembre, fino a 100 euro mensili di media. (Rin)