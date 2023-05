Decreto lavoro: Meloni a sindacati, taglio cuneo fiscale 7 per cento sotto 25 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei provvedimenti di domani ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro, anche questo è un bel modo di celebrare il primo maggio. Arriviamo al 6 per cento del taglio sotto i 35 mila euro e al 7 per cento sotto i 25 mila euro, fino alla fine dell'anno. Avevamo già dato un segnale con la legge di bilancio, mantenendo i due punti di taglio già decisi dal precedente governo per i salari sotto i 35 mila euro e aggiungendo un ulteriore punto”. A dirlo, secondo quanto si apprende, è stato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con i sindacati sul decreto Lavoro.(Rin)