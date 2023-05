Decreto lavoro: Landini, metodo governo non è accettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi abbiamo fatto una discussione a voce perché non ci è stato consegnato alcun testo. Non abbiamo visto nulla. Ci hanno detto solo dei 4 punti di taglio del cuneo fiscale da qui a fine anno: questo non è un metodo accettabile perché non si riconosce ai sindaci il ruolo che devono svolgere”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lasciando palazzo Chigi al termine del vertice con il governo sul decreto Lavoro. (Rin)