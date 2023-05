© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giorno della Festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la propria condizione”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro.(Rin)