Decreto lavoro: Meloni, profondamente fiera taglio cuneo

- “Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di Bilancio così, fino a fine anno, abbiamo un taglio di 6 punti percentuale per chi ha redditi fino a 35 mila euro e di 7 punti percentuali per i redditi più bassi, fino a 25 mila euro. È una scelta di cui io vado profondamente fiera”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. (Rin)