Lavoro: Mattarella, persistono precarietà condizioni di insicurezza e divari salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è amarezza in chi constata che la piena occupazione, specie per i giovani e le donne, è di là da venire. Così come nel Mezzogiorno”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. Per il Capo dello Stato, persistono “frammentazione e precarietà, condizioni di lavoro insicure, divari salariali, costo della vita in aumento, in funzione anche delle tensioni internazionali in atto. Stagnazione salariale e sicurezza sul lavoro, nonostante i passi compiuti, sono temi in perenne discussione”. (Rin)