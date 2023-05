© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Procediamo alla riforma del Reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con i sindacati sul decreto Lavoro. (Rin)