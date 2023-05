Napoli: fumogeno in metro 2. Borrelli (Avd), questo non è tifo è solo idiozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un fumogeno è stato acceso domenica su un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Come ci hanno raccontato i presenti, qualche emerito idiota, al goal degli azzurri, ha ben pensato di accendere il fumogeno in treno al momento della partenza tra le fermate di Mergellina e Leopardi. In pochi attimi il convoglio è stato completamente invaso dal fumo. Il treno, come ci hanno riferito, è stato bloccato in galleria per circa un'ora, e tanti cittadini, a causa del fumo e della puzza, hanno accusato malori. Momenti di panico e di angoscia causati dalla totale follia di qualche imbecille. Questo non è tifo, questa non è un'esultanza. E' solo completa idiozia incivile e strafottenza del prossimo. Abbiamo chiesto alle autorità di individuare al più presto il responsabile e di punirlo a dovere anche perché questo episodio ha causato una serie di ritardi successivi degli altri convogli causando enormi disagi ai cittadini che dovevano tornare a casa". Lo ha detto il deputato di Alleanza verdi-sinistra, Francesco Emilio Borrelli. (ren)