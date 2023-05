Decreto lavoro: Meloni, festeggiamo Primo maggio con fatti e non parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono molto fiera che il governo abbia scelto di celebrare il Primo maggio con i fatti e non con le parole e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno ad un'economia che pur in difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita superiore a quella delle altre nazioni europee. Buon Primo maggio a tutti”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. (Rin)