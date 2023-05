Primo maggio: a Napoli l'evento dell'Ugl "Viaggio nel Futuro - Legalità e lavoro" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Il primo maggio, in occasione della Festa del Lavoro, si è svolto a Napoli l'evento "Viaggio nel Futuro - Legalità e lavoro" organizzato dall'Ugl per rafforzare il ruolo del sindacato a tutela dei lavoratori. All'evento hanno preso parte Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e i segretari confederali dell'Ugl. "In occasione del primo maggio abbiamo voluto celebrare la Festa dei Lavoratori a Napoli, un territorio con grandi risorse e potenzialità che occorre valorizzare" ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL. "Per ridurre il gap economico del Mezzogiorno e rafforzare la coesione nazionale non servono sussidi a pioggia ma investimenti in politiche industriali e occupazionali puntando su programmi di formazione e riqualificazione professionale volti a incentivare il 'matching' tra domanda e offerta di lavoro. Come Ugl, riteniamo fondamentale aprire una nuova stagione della contrattazione per salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni e incoraggiare processi di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese come previsto dall'articolo 46 della Costituzione", ha concluso. Inoltre, venerdì 28 aprile, a Roma si è tenuta la presentazione del Rapporto Censis-Ugl "Il lavoro è troppo o troppo poco? Restituire valore e dignità al lavoro per superare contraddizioni e paradossi". Lo studio evidenzia come il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro generi disoccupazione, precariato, povertà e posizioni scoperte, penalizzando soprattutto i giovani, sottolineando l'importanza di trattenere in Italia forza lavoro e di far coincidere la domanda con l'offerta. (Ren)