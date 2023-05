© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il taglio del cuneo fiscale “ci saranno aumenti fino a 100 euro e io non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. (Rin)