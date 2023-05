Primo maggio: Borrelli (Avs), trovare una soluzione per lavoratori Stellantis a rischio trasferimento - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Rosario Visone, di Europa Verde e Carmine D'Onofrio, portavoce di Europa Verde Pomigliano, hanno incontrato una delegazione dei 28 lavoratori Stellantis a rischio trasferimento. Stando a quanto riferito dai dipendenti, l'azienda è intenzionata a cedere un ramo d'azienda ad una società americana con sede a New York, questo significherà trasferimento per 28 lavoratori dello stabilimento G.B. Vico di Pomigliano d'Arco. La decisione è stata assunta in maniera unilaterale da Stellantis e i sindacati hanno aperto una vertenza e indetto uno sciopero, dopo che l'incontro tra proprietà e lavoratori è slittato di 10 giorni. "Dopo aver attentamente ascoltato i lavoratori non ravvediamo alcuna ragione per questa cessione di ramo d'azienda. Stellantis è in salute e all'impianto di Pomigliano non risultano flessioni di produzione o di commesse. Risulta inoltre alquanto singolare che gli unici operai interessati dal trasferimento siano tutti operanti nello stabilimento campano. Com'è possibile che un'azienda in salute e che uno stabilimento in piena produzione, con 800 dipendenti, non riesca a trovare collocazione a 28 lavoratori? Com'è possibile che si debba ricorrere addirittura alla cessione di un ramo d'azienda? Chiediamo che tutti questi aspetti vengano chiariti al più presto perché a pagare il prezzo più alto saranno le famiglie di questi 28 dipendenti, lavoratori di età compresa tra i 40 e i 50 anni e alcuni anche con gravi patologie. Vigileremo con la massima attenzione su questa vicenda che, se non sarà risolta in breve tempo, sarà oggetto di un'interrogazione parlamentare", hanno spiegato Borrelli, Visone e D'Onofrio. (Ren)