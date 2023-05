Lavoro: Mattarella, non arrendersi a idea esista solo quello povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre si riaffaccia la tentazione di arrendersi all’idea che possa esistere il lavoro povero, la cui remunerazione non permette di condurre una esistenza decente, è necessario affermare con forza, invece, il carattere del lavoro come primo, elementare, modo costruttivo di redistribuzione del reddito prodotto”. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. (Rin)