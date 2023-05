© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ necessario affermare con forza, invece, il carattere del lavoro come primo, elementare, modo costruttivo di redistribuzione del reddito prodotto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. (Rin)