© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi “non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante, in un momento particolare in cui abbiamo tante sfide da affrontare per la nostra Nazione”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’incontro a palazzo Chigi con i sindacati sul decreto Lavoro. (Rin)