Vaticano: Papa, la Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina

"La Santa Sede ha in corso una missione di pace per l'Ucraina". Lo ha detto Papa Francesco durante la consueta conferenza stampa che si tiene sull'aereo durante il tragitto di ritorno al termine di ogni Viaggio Apostolico. Il Santo Padre, tornando dall'Ungheria, ha dunque confermato l'attività diplomatica in atto da tempo, senza però rivelare dettagli. Così come ha confermato che al centro dei colloqui con il primo ministro ungherese Viktor Orban c'è stata anche, se non soprattutto, l'Ucraina: "Non abbiamo parlato di Cappuccetto rosso - ha sottolineato il Papa - abbiamo parlato della guerra, a tutti interessa la strada della pace e io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare". Bergoglio ha pure ribadito che l'incontro con il Patriarca ortodosso Kirill, saltato l'anno scorso e che si doveva tenere a Gerusalemme, "si dovrà fare".