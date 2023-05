© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- In occasione della Festa del Lavoro, evento "Viaggio nel Futuro - Legalità e lavoro" organizzato dall'Ugl per rafforzare il ruolo del sindacato a tutela dei lavoratori. All'evento prenderanno parte Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e i segretari Confederali dell'Ugl. Napoli, Tennis Club, via Caracciolo (ore 10.30). (ren)