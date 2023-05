© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo liberato un tesoretto da 4 miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti su superbonus e accise e destiniamo l’intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio sulle tasse degli ultimi decenni”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. (Rin)