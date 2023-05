Reddito cittadinanza: Meloni, distinguiamo chi non può e chi può lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riforma del reddito di cittadinanza “noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Confermiamo ed anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, ovvero le famiglie in difficoltà. Ma chi può lavorare viene inserito in un percorso di formazione. Infine ci occupiamo del lavoro e delle persone con difficoltà” incentivando le assunzioni. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. (Rin)