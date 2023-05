© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Cgil Cisl Uil Napoli, nel giorno del primo maggio in piazza, in nome dei valori della Costituzione italiana. La manifestazione sarà conclusa da Gianpiero Tipaldi, segretario generale della Cisl di Napoli a nome delle tre organizzazioni sindacali. Nell'occasione esibizione di musicisti con pezzi classici della musica napoletana del '900 e la recitazione da parte di bambini dei più importanti articoli della Costituzione italiana. Napoli, piazza Mercato (ore 9:30). (segue) (ren)