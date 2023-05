1 maggio: Ronghi-De Cicco (Sud protagonista), bene governo Meloni, ora occupazione al Sud per giovani e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre morti sul lavoro al giorno, precarietà, 250 mila giovani del Sud emigrati per cercare lavoro, contratti di lavoro gialli che non garantiscono la dignità del lavoro. A questa" eredità" il nuovo Governo deve dare risposte forti così come fatto già oggi con il Decreto Lavoro". È quanto ha dichiarato il presidente di "Sud protagonista", Salvatore Ronghi che, insieme con il segretario Regionale, Raffaele De Cicco, ha reso omaggio al Monumento ai caduti sul lavoro a Pozzuoli. "Il lavoro significa dignità e garanzie sul futuro - ha dichiarato Raffaele De Cicco - e fino ad oggi ciò non è stato. Abbiamo apprezzato che il governo Meloni, oggi, abbia convocato il Consiglio dei Ministri per approvare provvedimenti a favore dei lavoratori e del lavoro. Questa è la giusta strada per un radicale cambiamento, nel segno della concretezza per il lavoro e per i lavoratori". (ren)