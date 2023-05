Napoli: sabato convegno sulla sostenibilità nel Mezzogiorno al Maschio Angioino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mezzogiorno: verso una sostenibilità sociale": questo il tema del convegno organizzato dalla Fondazione Valenzi che si svolgerà a Napoli sabato 6 maggio dalle 11.00 nella sede del Maschio Angioino nella Sala Litza Cittanova Valenzi. Nel corso dell'incontro sarà presentata anche un'indagine sull'attenzione di enti e aziende rispetto alla sostenibilità e ai temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Interverranno il responsabile programmazione e sviluppo della Fondazione Marco Alifuoco che guiderà la discussione, la responsabile della comunicazione e Esg della Fondazione Antonietta Panico, il commercialista esperto in Esg Pasquale Russiello, l'esperta del "Centro studi Esg Scuola Etica Leonardo" Rita Summa e per il partner Kpmg Advisory Spa, Aldo Cinquegrana. "Il convegno - ha spiegato la presidente della Fondazione Valenzi Lucia Valenzi - vuole accendere i riflettori su un tipo di sostenibilità spesso sottovalutata, la sostenibilità sociale anche in seguito ai dati emersi dall'analisi portata avanti dal nostro team interno. I fattori che qualificano una attività come sostenibile possono essere sia di tipo ambientale, che sociale e di governo societario, ma da quest'analisi effettuata, i cui risultati verranno esposti durante il convegno, emerge come la sostenibilità si declini nell'immaginario comune, sia di privati cittadini, che di enti pubblici e privati, con l'unica declinazione di attenzione all'ambiente. La riflessione del convegno vuole porre l'accento invece sulle nuove relazioni che possono emergere tra enti che da sempre si occupano di sostenibilità sociale, come enti impegnati in ambito culturale, organismi pubblici, enti del terzo settore e imprese". (ren)