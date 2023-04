Covid: oltre 23 mila nuovi casi positivi nell'ultima settimana, in calo del 17,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, il ministero della Salute specifica che nella settimana 21-27 aprile 2023 si registrano 23.132 nuovi casi positivi con una variazione di -17,3 per cento rispetto alla settimana precedente (27.982). I deceduti sono 156, con una variazione di -18,3 per cento rispetto agli ultimi sette giorni (191) mentre sono 333.138 i tamponi con una variazione di -16,5 per cento rispetto ad una settimana fa (398.788). Il tasso di positività è del 6,9 per cento con una variazione di -0,1 per cento rispetto alla settimana precedente (7,0 per cento) (Rin)