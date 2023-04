Lavoro: Mattarella, antidoto a discriminazioni e illegalità diffuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lavoro per un esercizio pieno dei diritti di cittadinanza. Lavoro come antidoto, come strumento efficace per combattere in modo proficuo discriminazioni e illegalità diffuse”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi era a Reggio Emilia per una visita al distretto industriale di Meccatronica, in occasione della celebrazione della "Festa del lavoro”. “Il lavoro - ha aggiunto - è parametro che permette di misurare l’effettivo livello di parità, sul terreno della occupazione e dei salari, tra donne e uomini”. (Rin)