Napoli: Villa Floridiana. Vitelli (Pd), verificheremo che alle parole ministro Sangiuliano seguano fatti

- "Oggi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ha annunciato che nelle prossime settimane si interesserà della Villa Floridiana e delle sue condizioni. Sarà fondamentale che a queste parole seguano i fatti che si aspettano tanti cittadini napoletani". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito democratico e vicepresidente dell'Osservatorio Unesco, sulle dichiarazioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano circa le prospettive di piena riqualificazione della Villa Floridiana. "Sono d'accordo col ministro sul fatto che la Villa e il Museo Duca di Martina possano formare un polo di cultura e natura per la città, i giovani e i turisti - ha aggiunto Vitelli - ma spero anche che alle intenzioni segua uno sblocco effettivo dei lavori di riqualificazione, visto che i fondi milionari per restituire il parco alla piena fruibilità dell'area sono nella disponibilità del Ministero. I cittadini giustamente si lamentano delle riaperture parziali, delle transenne, delle buche nei viali e della mancanza di aree giochi per i bambini. Il Comune è pronto a entrare in gioco per una manutenzione successiva di parco e immobili - ha spiegato Vitelli - ma il governo, anche attraverso la direzione regionale dei musei della Campania, sarà decisivo nel dare l'impulso impiegando le risorse. Su questo punto l'amministrazione dovrà incalzare il ministro, nel clima di cooperazione e collaborazione che deve esserci sempre tra le istituzioni". (ren)